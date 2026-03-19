Incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia uomo soccorso con Pegaso

Oggi a Castiglione della Pescaia un uomo è stato coinvolto in un incidente sul lavoro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 Asl Tse per soccorrere la persona coinvolta. L’evento si è verificato nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento di un’ambulanza con Pegaso. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dell’infortunato.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia ha richiesto l’intervento del 118 Asl Tse nel pomeriggio di oggi. L’allarme è scattato intorno alle 15,15 in località Capannacci di Vetulonia, nel comune della costa grossetana. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito in circostanze ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta tempestivamente l’ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, affiancata dall’elisoccorso Pegaso 2 per garantire la massima copertura sanitaria nell’area. Insieme ai soccorritori sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine e il personale del Pisll — il Servizio... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia, uomo soccorso con Pegaso Articoli correlati Leggi anche: Calenzano, incidente sul lavoro: operaio incastrato sotto al muletto, soccorso dai vigili del fuoco Bambino precipita dal secondo piano: soccorso con PegasoAttimi di grande paura questa mattina, 30 dicembre, ad Arezzo nel quartiere Tortaia. Tutti gli aggiornamenti su Castiglione della Pescaia Incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia, uomo soccorso con PegasoCASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un incidente sul lavoro a Castiglione della Pescaia ha richiesto l’intervento del 118 Asl Tse nel pomeriggio di oggi. L’allarme è scattato intorno alle 15,15 in località ... msn.com Incidente sul lavoro, uomo ferito: interviene anche l'elisoccorso PegasoPaura questo pomeriggio, alle ore 15.13, a Capannacci di Vetulonia, località del comune di Castiglione della Pescaia, a seguito di un incidente sul lavoro. Il 118 Asl Tse è stato immediatamente attiva ... corrieredimaremma.it