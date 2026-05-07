Il video musicale di “Gangsta’s Paradise” ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, confermando il suo grande seguito anche a distanza di oltre trent’anni dalla sua uscita. La canzone, interpretata dall’artista, ha mantenuto popolarità nel tempo, attirando un pubblico sempre crescente sulla piattaforma di streaming. Questo risultato si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera.

Il successo della super hit di Coolio continua: ad oltre trent’anni dalla sua pubblicazione, Gangsta’s Paradise ha conquistato un importante traguardo su YouTube. Il video musicale del brano diventato un classico successo degli anni Novanta, ha raggiunto 2 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma. Diretto dal regista Antoine Fuqua, recentemente tornato alla ribalta per il suo lavoro su Michael, il nuovo film biografico su Michael Jackson, è il primo video del rapper scomparso nel 2022 a raggiungere questo traguardo. Gangsta’s Paradise è il tema del film thriller Dangerous Minds (1995) e vede la partecipazione vocale del cantante LV. Il brano è stato il singolo principale del secondo album in studio omonimo di Coolio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Coolio, il video di “Gangsta’s Paradise” supera i 2 miliardi di views su YouTube

Notizie correlate

Trump censura l’intervista all’astro nascente dem Talarico: pieno di views su YouTubeIl The Late Show di Colbert non l’ha potuta mandare in onda a causa delle nuove regole sulla par condicio.

Roberto Baggio su TikTok, 3 milioni di views in poche ore: devi vedere il video che ha conquistato la Gen ZNella sua bio si presenta semplicemente come un “ex calciatore italiano” e aggiunge, con quella sottile ironia che lo ha sempre contraddistinto: “Mi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Coolio, il video di Gangsta’s Paradise supera i 2 miliardi di views su YouTubeIl successo della super hit di Coolio continua: ad oltre trent’anni dalla sua pubblicazione, ... msn.com

È morto Coolio, il rapper di Gangsta’s Paradise aveva 59 anniMilano, 29 set. (askanews) – È morto a soli 59 anni il rapper Coolio. Il musicista americano il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr. Si trovava a Los Angeles e la sua scomparsa è stata annunciata ... affaritaliani.it