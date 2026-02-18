Trump censura l’intervista all’astro nascente dem Talarico | pieno di views su YouTube
Donald Trump ha bloccato la trasmissione dell’intervista a James Talarico, promettente esponente del Partito Democratico, durante il programma di Stephen Colbert. La decisione ha fatto sì che l’intervista, registrata lunedì 16 febbraio, non fosse trasmessa, nonostante il video avesse già ottenuto migliaia di visualizzazioni su YouTube.
A causa della censura trumpiana, nel corso della puntata di lunedì 16 febbraio del The Late Show non è andata in onda l’intervista di Stephen Colbert al texano James Talarico, astro nascente dem candidato alle primarie del suo partito per il Senato degli Stati Uniti. Colbert e lo staff del programma, in aperto contrasto con la Cbs, hanno però comunque pubblicato l’intervista sul canale YouTube del The Late Show, facendo il pieno di visualizzazioni: quasi cinque milioni. Le accuse di Colbert a FCC e Cbs. Durante il consueto monologo di inizio puntata, Colbert ha presentando la Late Present Band e la sua ospite Jennifer Garner. 🔗 Leggi su Lettera43.it
'I mercoledì del conservatorio', concerto dell'astro nascente Stella IngrossoProseguono i ‘Mercoledì del conservatorio’ a Palazzo Naselli Crispi, un appuntamento che mette in risalto l’eccellenza del Conservatorio ‘Girolamo Frescobaldi’ di Ferrara.
Jasmine Paolini cede all’astro nascente Iva Jovic e saluta gli Australian OpenJasmine Paolini si è fermata agli Australian Open 2026, eliminata dalla giovane promessa Iva Jovic.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Con Trump e Putin torna la condanna psichiatrica (di G. Corbellini); Hillary Clinton accusa Trump: Insabbiamento sugli Epstein Files; Perché al Late Show di Colbert non è andata in onda l'intervista a James Talarico; Possono rovesciare governi ma non vincere un popolo.
Con Trump e Putin torna la condanna psichiatricaNel 1973 la Goldwater Rule stabilì che gli psichiatri non devono formulare diagnosi su individui non valutati direttamente. Non solo una questione ... huffingtonpost.it
Signori vi prego. Fermate il mondo. Fermate tutto. Io scendo qui. La civiltà umana è al capolinea. Come apprendo da un post di Andrea Scanzi che non posso esimermi dal far mio e commentare "Trump ha censurato pure Platone". Platone, il Simposio di Plato facebook
Il Congresso fa sentire la propria voce sui dazi, sebbene simbolica. Tema che però rileva in vista della Suprema Corte: al centro della decisione vi è proprio la competenza, costituzionale, del Congresso sulle politiche tariffarie e la censura del ‘metodo’ Trump t x.com