Donald Trump ha bloccato la trasmissione dell’intervista a James Talarico, promettente esponente del Partito Democratico, durante il programma di Stephen Colbert. La decisione ha fatto sì che l’intervista, registrata lunedì 16 febbraio, non fosse trasmessa, nonostante il video avesse già ottenuto migliaia di visualizzazioni su YouTube.

A causa della censura trumpiana, nel corso della puntata di lunedì 16 febbraio del The Late Show non è andata in onda l’intervista di Stephen Colbert al texano James Talarico, astro nascente dem candidato alle primarie del suo partito per il Senato degli Stati Uniti. Colbert e lo staff del programma, in aperto contrasto con la Cbs, hanno però comunque pubblicato l’intervista sul canale YouTube del The Late Show, facendo il pieno di visualizzazioni: quasi cinque milioni. Le accuse di Colbert a FCC e Cbs. Durante il consueto monologo di inizio puntata, Colbert ha presentando la Late Present Band e la sua ospite Jennifer Garner. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump censura l’intervista all’astro nascente dem Talarico: pieno di views su YouTube

'I mercoledì del conservatorio', concerto dell'astro nascente Stella IngrossoProseguono i ‘Mercoledì del conservatorio’ a Palazzo Naselli Crispi, un appuntamento che mette in risalto l’eccellenza del Conservatorio ‘Girolamo Frescobaldi’ di Ferrara.

Jasmine Paolini cede all’astro nascente Iva Jovic e saluta gli Australian OpenJasmine Paolini si è fermata agli Australian Open 2026, eliminata dalla giovane promessa Iva Jovic.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.