Strade dell’arte a Monteverde | edizione di Primavera quinta edizione

A Monteverde si svolge la quinta edizione della manifestazione dedicata all’arte, con apertura gratuita di gallerie, studi d’artista, laboratori e scuole artistiche per un'intera giornata. L’evento, nato come iniziativa locale, coinvolge diversi spazi culturali della zona, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare spazi dedicati alla creazione artistica senza costi di ingresso. La manifestazione si tiene contemporaneamente in più luoghi, creando un percorso diffuso tra arte e artigianato.

Arriva alla quinta edizione la manifestazione partita dal basso a Monteverde, che vede l’apertura gratuita in contemporanea per una giornata di gallerie d’arte, studi d’artista, laboratori e scuole artistico-artigiane.Nata all’interno del progetto Monteverde Cultura – un magazine fb e un blog. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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