Controlli lungo la Statale Appia | 75 automobilisti fermati raffica di multe e 31 patenti ritirate

Nelle ultime ore, lungo la Statale Appia, sono stati effettuati controlli da parte delle forze dell'ordine. Durante l’attività, sono stati fermati 75 veicoli e sono state comminate diverse sanzioni amministrative. Inoltre, sono state ritirate 31 patenti di guida. Le operazioni di verifica sono continuate senza interruzioni, concentrandosi sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione di comportamenti illeciti.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio messi in campo ad inizio settimana, dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, finalizzati ad intensificare l’attività di prevenzione e vigilanza delle principali arterie stradali della giurisdizione, molto spesso, anche recentemente, teatro di gravi incidenti, alcuni anche mortali, causati per lo più dall’abuso di sostanze vietate e dalla distrazione dettata dall’utilizzo dei telefoni cellulari mentre si è alla guida. L’imponente servizio che ha visto la presenza, lungo tutta la Statale Appia, di 8 equipaggi nella mattinata di lunedì e altrettanti...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli lungo la Statale Appia: 75 automobilisti fermati, raffica di multe e 31 patenti ritirate Notizie correlate Leggi anche: Controlli a raffica nel weekend: fermati 179 veicoli, ritirate 5 patenti Bari: 12 camion fermati, 38 multe e patenti ritirateLa sicurezza stradale a Bari ha subito una scossa significativa nel corso della giornata di ieri, 13 marzo 2026. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Violento schianto tra due auto sulla Statale: FERITO IN CODICE ROSSO. Mucche sulla carreggiata nell’Avellinese, scontro sulla Statale 7: tre feritiPaura nella notte nell’Avellinese, dove uno scontro tra auto e bovini si è verificato lungo la strada statale 7 Via Appia, al km 318, nel territorio di ... cronachedellacampania.it Incidente a Montemiletto, auto si ribalta sulla Statale Appia: conducente liberato dalle lamiereAuto si ribalta lungo la statale 7 Appia nel territorio del comune di Montemiletto. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando ... ilmattino.it