A Bari ieri sono stati fermati 12 camion durante controlli della polizia stradale, che ha emesso 38 multe e ritirato alcune patenti. Le operazioni hanno coinvolto veicoli in transito sulla città e nelle aree limitrofe. Nessun incidente è stato segnalato e tutte le sanzioni sono state applicate in conformità alle normative vigenti. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

La sicurezza stradale a Bari ha subito una scossa significativa nel corso della giornata di ieri, 13 marzo 2026. Durante un’azione congiunta tra Polizia locale e Motorizzazione civile, sono stati fermati dodici mezzi pesanti, portando all’accertamento di ben trentotto violazioni in un solo giorno. L’intervento si è concentrato su due aspetti critici: il rispetto dei tempi di guida e la velocità eccessiva. Tra le sanzioni più gravi vi è stato il ritiro immediato della patente per un conducente con tachigrafo difettoso e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi in due casi specifici. La campagna non si limita alle multe, ma include segnalazioni al Ministero del Lavoro riguardo al distacco di lavoratori esteri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: 12 camion fermati, 38 multe e patenti ritirate

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