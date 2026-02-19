Blitz dei Nas nelle pasticcerie | controlli e sequestri nel salernitano

I Nas di Salerno hanno condotto un blitz nelle pasticcerie del salernitano, sequestrando diversi prodotti irregolari. Durante le ispezioni, i militari hanno riscontrato carenze igieniche e alimenti scaduti, mettendo sotto sequestro numerosi dolci e ingredienti. Le verifiche sono state motivate dall’aumento delle vendite di dolci carnevaleschi, per tutelare i consumatori. Gli agenti hanno inoltre multato alcuni esercizi che non rispettavano le norme di sicurezza alimentare. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane per garantire la tutela della salute pubblica.

Nella Costiera Amalfitana, sono stati sequestrati 70 kg di prodotti dolciari semilavorati privi della tracciabilità. Verifiche anche nell'Agro e nella Valle Metelliana I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sulla vendita di articoli e alimenti tipici del carnevale. Le verifiche, espletate nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, hanno riguardato principalmente pasticcerie ed esercizi di vicinato per assicurare la sicurezza alimentare e prevenire la vendita di maschere, costumi e accessori nonconformi. Nella Costiera Amalfitana, sono stati sequestrati 70 kg di prodotti dolciari semilavorati privi della tracciabilità e impartite prescrizioni per la risoluzione delle anomalie riscontrate.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Blitz dei NAS nel Cassinate: controlli su bar e tavole calde. Multe per quasi 3.000 euroNei giorni scorsi, i NAS di San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna hanno effettuato controlli su bar e tavole calde, riscontrando irregolarità.

