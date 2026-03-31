Mense ospedaliere controlli a tappeto dei Nas | 4 su 10 sono irregolari

I Nas hanno condotto una vasta operazione di ispezioni nelle mense ospedaliere e nei servizi di ristorazione collegati. Dei locali esaminati, il 40% risultava irregolare, con problemi riscontrati in termini di igiene e conformità alle norme. L’attività di controllo si è concentrata su un campione rappresentativo di strutture, verificando documentazioni e procedure adottate.

Irregolarità in 4 strutture su 10. È l’esito di una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti e che è stata condotta dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo. Controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale. Sono state trovate anche formiche, dal Nas di Napoli, in alcune strutture ospedaliere della città dove oggi sono stati eseguite ispezioni nell’ambito di un controllo pianificato delle mense ospedaliere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: 4 su 10 sono irregolari Articoli correlati Leggi anche: Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: quattro su dieci sono irregolari Leggi anche: Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Sanità, controlli Nas in 558 mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10; Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10; Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: quattro su dieci sono irregolari; Controlli alle mense ospedaliere in Campania, oltre l’80% non conformi. Cucine infestate da insetti e vassoi contaminati. Controlli in 558 mense ospedaliere: 4 su 10 irregolariSospesa la preparazione dei pasti a Napoli e Brescia. Il caso più grave a Catania, 60 kg di alimenti mal conservati: una denuncia. Stop dei pasti per celiaci a Taranto ... quotidiano.net L'accertamento si inserisce in una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, eseguita su scala nazionale facebook Controlli del #nas in mense ospedaliere tra #napoli e provincia x.com