Continua la crescita di Zalando | la piattaforma online registra crescita di 3 miliardi

A metà aprile, la piattaforma di shopping online ha annunciato di aver raggiunto ricavi di 3 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno. Si tratta di un risultato record rispetto agli stessi tre mesi dell’anno precedente. La crescita di questa cifra evidenzia un incremento rispetto ai periodi precedenti, confermando l’andamento positivo delle vendite online. La società ha comunicato i numeri ufficiali attraverso un comunicato pubblicato in giornata.

Chiudere il primo trimestre dell’anno con ricavi per 3 miliardi di euro è un record non da poco. Zalando, la nota piattaforma di vendita online, è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, registrando il 3,4% su base pro-forma e 23,8% su base contabile, e con un ebit rettificato di 65 milioni, salito del 38,7% su base annua. Zalando, crescita di tre miliardi (anche grazie all’IA). La crescita -decisamente degna di nota, nonostante un contesto geopolitico volatile e un ambiente macroeconomico debole dall’inizio di marzo, affronta con cognizione di causa il momento di fragile stabilità della moda. Il tutto senza dimenticare la spietata concorrenza dell’ultra fast fashion (rivenditori come Shein e Temu).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Continua la crescita di Zalando: la piattaforma online registra crescita di 3 miliardi Notizie correlate Leggi anche: Continua la crescita di Zalando: +16,8% (e 12,3 miliardi) Leggi anche: Amway, nel 2025 registra una crescita sostenuta, fatturato a 7,3 mld di dollari Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Technogym, continua la crescita nel primo trimestre del 2026; La crescita delle azioni continua ad essere troppo concentrata; CAME, continua la crescita: fatturato a 362 milioni di euro, nuovo hub tecnologico in Germania; Continua la crescita di Luxco, cooperativa di Russi. Stellantis continua a correre e cresce più del mercato europeo: i dati aggiornatiI dati del primo trimestre confermano il buon momento di Stellantis: il Gruppo cresce più del mercato europeo con numeri molto positivi, soprattutto da Fiat ... virgilio.it Technogym, continua la crescita nel primo trimestre del 2026Crescita in doppia cifra per Technogym nel primo trimestre dell’anno. I ricavi totali sono pari a 237 milioni di ... msn.com Continua il balletto della Casa Bianca con l’Iran sullo stretto di Hormuz e sul nucleare. Trump segnala ai mercati che la guerra potrebbe presto finire, mentre avverte Teheran che potrebbe presto riprendere. Dal canto suo la Repubblica islamica segnala sia ag - facebook.com facebook #BiennaleArte2026 Il Programma Performance di #InMinorKeys continua con PROCESSION FOR FALLEN COMRADES AND FALLEN ANGELS di #YoshikoShimada e #BuBuDeLaMadeleine. DJ LaLa attraversa la folla su una barca di gomma, guidata da dra x.com