Zalando ha registrato un fatturato di 12,3 miliardi di euro, con un aumento del 16,8% rispetto all’anno precedente. L’azienda, nota piattaforma di e-commerce nel settore fashion e altri mercati, ha riportato un Ebit rettificato di 591 milioni di euro, con un incremento del 15,6%. La crescita si conferma stabile nel settore online, con risultati positivi nel primo trimestre.

12,3 miliardi di euro e una crescita del 16,8% per Zalando. Lo store e-commerce tra i più famosi per acquisti fashion (e non solo) ha registrato un Ebit rettificato di 591 milioni di euro (+15,6%). I clienti attivi, invece, hanno raggiunto quota 62 milioni. A migliorare sia le prestazioni azienda-consumatore, sia quelle azienda-azienda. Zalando continua la sua crescita: +16,8% nel 2025. Robert Gentz, Co-CEO di Zalando, afferma che “Abbiamo accelerato la nostra strategia e introdotto importanti innovazioni sia nel B2C sia nel B2B, ottenendo una solida performance nel 2025. La piattaforma unica di dati e infrastrutture che abbiamo costruito in 17 anni ci offre oggi un enorme vantaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continua la crescita di Zalando: +16,8% (e 12,3 miliardi)

Articoli correlati

Ferrero, continua crescita globale, in 2024/2025 fatturato + 4,6% a 19,3 miliardi(Adnkronos) – Anche nell'esercizio finanziario 2024-25, chiuso lo scorso 31 agosto, il gruppo Ferrero ha proseguito il suo percorso di crescita con...

Leggi anche: Milano Marathon (già) da record: 12.000 iscritti. Cairo: "Fieri di un evento in continua crescita "

Altri aggiornamenti su Continua la crescita di Zalando 16 8 e...

Temi più discussi: M&G, utili solidi e cedole in crescita. Italia nostro secondo mercato; Pagamenti digitali: la crescita in Italia continua ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento; Tanta crescita, poco sviluppo: così dal Sud continua la grande fuga dei giovani; Studio: continua la crescita della flotta di autobus elettrici nel trasporto pubblico locale.

Continua la crescita di Zalando: +16,8% (e 12,3 miliardi)12,3 miliardi di euro e una crescita del 16,8% per Zalando. Lo store e-commerce ... msn.com

SUV in continua crescita: ad Alessandria modelli di ultima generazione in pronta consegnaGli sport utility vehicle dominano sempre di più il mercato. Una concessionaria della città piemontese propone le nuove versioni di un noto marchio tedesco, ... lastampa.it

Mister Antonio Conte continua la sua scalata nell'olimpo dei più grandi Contro il Lecce raggiunta quota 600 punti in Serie A, con la media punti migliore della storia del campionato italiano: ma non sono gli unici numeri straordinari del tecnico salentino... # - facebook.com facebook

Il sogno dei paisà del baseball continua: l’Italia sfida il Venezuela, in palio la finale mondiale x.com