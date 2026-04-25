È partito il corteo del 25 aprile contestata la Brigata Ebraica | Via dal corteo

Da milanotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è iniziato il corteo del 25 aprile con alcuni manifestanti che hanno espresso dissenso contro la presenza della Brigata Ebraica. Prima della partenza, avvenuta da Porta Venezia, si sono verificati momenti di tensione tra i partecipanti, con alcuni che hanno chiesto che la Brigata Ebraica fosse allontanata dal corteo. La contestazione ha coinvolto un gruppo di persone, mentre altri manifestanti sono rimasti in silenzio. La situazione si è conclusa senza incidenti rilevanti.

Attimi di tensione alla manifestazione del 25 aprile. Poco prima della partenza del serpentone da Porta Venezia alcuni manifestanti hanno contestato la presenza della brigata ebraica all’interno del corteo. Ci sono stati fischi e qualche coro “Via dal corteo”.Sul posto erano presenti alcuni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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