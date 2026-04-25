È partito il corteo del 25 aprile contestata la Brigata Ebraica | Via dal corteo

Oggi è iniziato il corteo del 25 aprile con alcuni manifestanti che hanno espresso dissenso contro la presenza della Brigata Ebraica. Prima della partenza, avvenuta da Porta Venezia, si sono verificati momenti di tensione tra i partecipanti, con alcuni che hanno chiesto che la Brigata Ebraica fosse allontanata dal corteo. La contestazione ha coinvolto un gruppo di persone, mentre altri manifestanti sono rimasti in silenzio. La situazione si è conclusa senza incidenti rilevanti.

Attimi di tensione alla manifestazione del 25 aprile. Poco prima della partenza del serpentone da Porta Venezia alcuni manifestanti hanno contestato la presenza della brigata ebraica all’interno del corteo. Ci sono stati fischi e qualche coro “Via dal corteo”.Sul posto erano presenti alcuni.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: corteo bloccato all'altezza di via Senato Milano, il corteo del 25 aprile: le contestazioni alla Brigata ebraicaCome era prevedibile, alcuni manifestanti stanno contestando la presenza della Brigata ebraica, che al momento si trova quasi in testa al corteo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; BOLOGNA – Corteo Liberazione, in piazza Ucei e Brigata Ebraica - Moked; Corteo del 25 Aprile: la Brigata Ebraica presenta le modalità di partecipazione; Milano, 25 aprile: fronte antifascista spaccato. Un corteo e tre piazze diverse per l'arrivo. Presente la Brigata Ebraica, non la comunità. È partito il corteo del 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: Via dal corteoI manifestanti si sono radunati a Porta Venezia e successivamente hanno iniziato il loro percorso verso il centro (dove il corteo si dividerà in quattro) ... milanotoday.it A Milano al via corteo del 25 aprile tra contestazioni dei Pro PalestinaA Milano il corteo nazionale del 25 aprile è partito tra i fischi e le proteste dei militanti pro Palestina allo spezzone della Brigata ebraica. (ANSA) ... ansa.it Il 25 aprile è il giorno in cui l’Italia ricorda la conquista della libertà e rende omaggio a chi si oppose al nazifascismo. Tra questi, anche i giovani volontari della Brigata Ebraica: combattenti che, sotto l’insegna della stella di David, presero parte alla campag x.com 25 aprile: la Brigata Ebraica combatteva con la Resistenza e gli alleati, gli arabi stavano con Hitler". Formata da ebrei che vivevano nel mandato britannico di Palestina e altri scappati dalle persecuzioni nei paesi europei. 5.000 uomini che sbarca - facebook.com facebook