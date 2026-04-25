Corteo del 25 aprile contestata la Brigata Ebraica | Propal bloccano il corteo

Durante la manifestazione del 25 aprile, alcuni manifestanti hanno contestato la presenza della Brigata Ebraica poco prima della partenza del corteo da Porta Venezia. La contestazione ha causato momenti di tensione tra i partecipanti. Alcuni propal hanno bloccato temporaneamente il percorso, creando un'interruzione nel consueto svolgimento della manifestazione. La situazione è rimasta sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Attimi di tensione alla manifestazione del 25 aprile. Poco prima della partenza del serpentone da Porta Venezia alcuni manifestanti hanno contestato la presenza della brigata ebraica all’interno del corteo. Ci sono stati fischi e qualche coro “Via dal corteo”. Non sono mancate neanche i cori.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: È partito il corteo del 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: "Via dal corteo" Leggi anche: 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: corteo bloccato all'altezza di via Senato Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Le piazze del 25 aprile; Il 25 aprile a Parma. 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’Le tensioni geopolitiche cambiano il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione nel capoluogo lombardo ... ilfattoquotidiano.it Tensione a Milano al corteo del 25 aprile, insulti alla Brigata ebraica: Fuori, assassini. Fiano: Ci hanno detto saponette mancateTensione al corteo del 25 aprile a Milano: esponenti dei Carc e manifestanti pro Pal hanno gridato Fuori fuori ricordando i bombardamenti su Gaza ... dire.it Mentre la testa del corteo del 25 aprile a Milano è quasi arrivata in piazza Duomo, risulta bloccato dalle proteste dei pro-Palestina tutto il resto del corteo milanese, compreso lo spezzone della Brigata ebraica, che ha percorso pochi metri e poi si è fermato. - facebook.com facebook Bandiere dell’Ucraina allontanate dal corteo del 25 aprile | VIDEO x.com