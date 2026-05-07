Durante la recente partita tra Napoli e Como, si sono verificati momenti di tensione tra l’allenatore della squadra di casa e un giocatore della squadra ospite. Le luci si sono concentrate su un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti, portando a discussioni tra i due. La scena si è svolta nel corso del secondo tempo, senza coinvolgimenti di altri membri dello staff o giocatori.

La sfida tra Napoli e Como ha avuto una partita nella partita. Non solo in campo. Anche sulle panchine. Il nuovo episodio di BordoCam, format di DAZN, ha mostrato il dietro le quinte del confronto tra Antonio Conte e Cesc Fabregas. Il primo tempo era scivolato via senza particolari tensioni. Nella ripresa, invece, il clima si è acceso. Il primo momento caldo arriva dopo un contatto tra Kevin De Bruyne e Maximo Perrone. L’arbitro lascia correre. Il Napoli mette comunque il pallone fuori. Alla ripresa del gioco, però, qualcuno dalla panchina del Como chiede la restituzione. A quel punto Conte perde la pazienza e urla: “Ma che devi dare? Ma perché gliela devi ridare? Gioca, gioca!” La panchina lombarda risponde con un applauso ironico.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-Fabregas, scintille in Napoli-Como: il retroscena

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