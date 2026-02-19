Milan-Como le scintille tra Allegri e Fàbregas | retroscena e dinamiche dello scontro
Durante il match Milan-Como, Allegri e Fàbregas sono venuti alle mani dopo una disputa sul campo. La causa è stata una decisione arbitrale contestata, che ha scatenato l’ira del tecnico rossonero. Fàbregas ha cercato di calmare Allegri, ma i toni si sono alzati, coinvolgendo anche alcuni giocatori. Le telecamere hanno ripreso la scena, che ha suscitato sorpresa tra i tifosi presenti allo stadio. La lite si è conclusa con l’intervento degli altri membri dello staff, lasciando in sospeso alcuni aspetti del confronto.
Il pareggio tra Milan e Como ha aperto una finestra su dinamiche che trascendono il risultato. Dietro l’episodio sportivo emergono tensioni tra due protagonisti e una rivalità che, nel tempo, ha alimentato discussioni e reazioni non sempre concordi. In particolare, il post gara ha rivelato uno scontro verbale nel tunnel tra Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas, segnando una frattura nella lettura del match e dei rapporti tra i relativi staff. Nel corso della partita, l’arbitro Mariani ha estratto il cartellino rosso per Allegri dopo una reazione considerata veemente a una presunta scorrettezza di Fàbregas su Saelemaekers, una situazione che ha acceso ulteriormente la tensione sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
COMO - MILAN 1-3: RABIOT FUORICLASSE TOTALE, ALLEGRI SPEGNE FABREGAS! #ComoMilan #Milan
