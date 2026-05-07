Acque sotterranee contaminate | allarme in tre comuni del Salernitano

Nelle ultime settimane, sono stati segnalati casi di contaminazione nelle falde acquifere di tre comuni dell’Agro nocerino-sarnese. Le analisi hanno rilevato la presenza di sostanze chimiche con potenziale effetto cancerogeno. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno monitorando attentamente le acque per valutare i rischi e avviare eventuali interventi.

Preoccupazione crescente nell’Agro nocerino-sarnese dopo la diffusione dei dati relativi alla contaminazione delle acque sotterranee da sostanze chimiche potenzialmente cancerogene. Tra i territori campani indicati nello studio dell’Università Federico II di Napoli compaiono infatti anche i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Acque sotterranee contaminate, sindaco Villa Literno: “Sono pozzi privati”Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia, si dice preoccupato per i dati relativi alla contaminazione delle acque... In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarieLa Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allarme acque contaminate nel casertano: picchi a Villa Literno. La Regione ordina verifiche urgenti; Acque sotterranee contaminate: allarme in tre comuni del Salernitano; Allarme sanitario a Sarno, Scafati e Angri: Acque sotterranee contaminate; Acque contaminate in Campania, allarme cancerogeni. Veleni nelle acque sotterranee, l’Asl lancia il piano straordinario «Villa Literno Salute»L'allarme scatta dalle profondità della terra, dove i dati raccolti dall’Università Federico II di Napoli hanno confermato una realtà inquietante: le acque ... cronachedellacampania.it Campania, allarme veleni nelle acque sotterranee. La Regione: «Subito indagini»Nelle sezioni superficiali delle falde acquifere di alcune aree della Campania sono presenti sostanze cancerogene. Non una novità, è bene dirlo, perché già da ... ilmattino.it Scatta l’allarme ambientale in #Campania. La Regione ha disposto controlli urgenti dopo il ritrovamento di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee tra Giugliano, Acerra, Caserta e Salerno. Preoccupano i livelli di Tce e Pce nelle falde, con possibili risc - facebook.com facebook Allarme in Campania: «Acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni» x.com