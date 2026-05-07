Su una nave da crociera colpita dall'Hantavirus, 23 passeggeri risultano scomparsi. Al momento, non ci sono italiani tra i passeggeri coinvolti. Il ministero della Salute ha attivato le allerte per le frontiere e mantiene rapporti con le autorità internazionali per monitorare la situazione. La comunicazione ufficiale conferma il coinvolgimento del focolaio e la necessità di controlli più stringenti.

Non ci sono italiani a bordo della nave da crociera colpita dall'Hantavirus. Ma il ministero della Salute ha allertato gli uffici di frontiera ed è in costante contatto con le autorità internazionali per capire come si sta evolvendo il focolaio. Precauzioni dovute, soprattutto da quando il ministero della Salute sudafricano e l'Agenzia di Ginevra hanno sciolto le riserve sul ceppo dell'epidemia: si tratta del virus Andes, il più virulento nonché l'unico dei 24 rilevati nell'uomo in grado di passare da persona a persona. È proprio questo che si vuole evitare: il contagio uomo-uomo. Un'impresa estremamente delicata e per vari motivi: a cominciare dai 23 passeggeri della nave che, dopo dieci giorni dal primo decesso, sono sbarcati a terra sull'isola di Sant'Elena.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Contagio in crociera: 23 passeggeri spariti. Ed è allerta frontiere

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