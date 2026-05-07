Il procedimento per organizzare un Consiglio Comunale all’interno di una Casa Circondariale è iniziato con una lettera protocollata inviata il 16 ottobre 2025 alla direzione dell’istituto. Nella missiva, si chiarivano dettagli e modalità della richiesta, dando avvio alla discussione ufficiale sulla possibilità di svolgere l’assemblea nel contesto carcerario. La richiesta è stata presentata formalmente, seguendo le procedure previste.

"Il percorso che ha portato a progettare e poi a richiedere la possibilità di tenere un Consiglio Comunale presso la Casa Circondariale è iniziato con con lettera protocollata ed inviata via il 16 ottobre 2025 con la precisa richiesta alla direzione del Sant’Anna in cui veniva chiarito tutto. Nel pieno rispetto del Ministero della Giustizia, del suo sottosegretario Alberto Balboni e del Dap, non posso non evidenziare e ribadire la correttezza e la logica istituzionale sottesa al percorso compiuto". Così il presidente del Consiglio Comunale Antonio Carpentieri sulla vicenda del no all’iniziativa. Sul tema intervengono anche i capigruppo della maggioranza in Consiglio comunale con una nota congiunta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Consiglio in carcere, percorso corretto"

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