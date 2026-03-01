Consiglio dei ragazzi concluso il percorso con le scuole

Si è concluso anche quest’anno il progetto del consiglio comunale dei ragazzi, che ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado di Mirabello e Sant’Agostino. Il percorso, iniziato all’inizio dell’anno scolastico, si è concluso recentemente con le attività e gli incontri organizzati dalle rappresentanze studentesche, che hanno partecipato attivamente durante tutto l’arco dell’anno.

Si è concluso anche per l’anno scolastico in corso il progetto del consiglio comunale dei ragazzi, che ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado di Mirabello e Sant’Agostino. Un percorso promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che si conferma un’importante esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva rivolta alle giovani generazioni. Il percorso ha portato, come da tradizione, all’elezione dei sindaci dei ragazzi: Manfredini Giorgio per Sant’Agostino e Brugnati Emmanuele per Mirabello. Insieme a loro sono stati eletti anche i vicensindaci: Ouatizerga Abdessalam per Sant’Agostino e Carletti Sofia per Mirabello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

