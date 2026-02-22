La discarica e le incertezze | Il percorso va completato in modo corretto e sicuro

Il gestore della discarica di Cava Fornace ricorda che il progetto deve essere completato in modo sicuro e accurato. La visita di ieri, seguita alle discussioni tra Regione, amministrazioni comunali e comitati, ha messo in evidenza le criticità ancora da risolvere. La società sottolinea l’importanza di rispettare le procedure e di garantire la sicurezza ambientale. La prossima fase prevede controlli più approfonditi prima di procedere con le operazioni.

All'indomani del sopralluogo alla discarica di Cava Fornace, dopo il confronto tra Regione, amministrazioni comunali e comitati, interviene anche il gestore del sito. A parlare è Sandro Lascialfari, amministratore unico di Programma Ambiente Apuane S.p.A., la società che gestisce l'impianto al confine tra Montignoso e Pietrasanta e che ha preso parte alla visita insieme ai rappresentanti istituzionali. "È stata un'occasione utile per mostrare lo stato reale dell'impianto, al di là di quanto si è letto sui giornali o sui social – afferma Lascialfari –. Ci siamo confrontati con le amministrazioni e con i comitati, spiegando alcuni aspetti tecnici del progetto e chiarendo il nostro punto di vista.

