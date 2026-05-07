Consiglio comunale di Napoli approvate 12 delibere | fondi per periferie e riqualificazioni

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato 12 delibere che prevedono l’assegnazione di fondi destinati a interventi nelle aree delle periferie, alla riqualificazione di zone come Secondigliano, Lungomare e Maschio Angioino, e a progetti legati alla cultura. Queste decisioni riguardano diverse iniziative volte a migliorare vari quartieri e a sostenere attività culturali e di sviluppo urbano. La delibera è stata approvata durante la seduta consiliare di questa settimana.

Il Consiglio comunale di Napoli approva 12 delibere: fondi per cultura, periferie, Secondigliano, Lungomare e Maschio Angioino. L’assessora ai Rapporti con il Consiglio Comunale di Napoli, Teresa Armato, ha definito “proficuo” il lavoro svolto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, durata oltre otto ore. L’assemblea ha approvato 12 delibere su 14 esaminate, oltre a due ordini del giorno dedicati all’intitolazione di uno spazio pubblico a Pietro Ingrao e al conferimento della cittadinanza onoraria a Franco Grillini. Tra i provvedimenti più importanti approvati dal Consiglio figura lo stanziamento di circa 889mila euro provenienti dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo 2026.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Consiglio comunale di Napoli, approvate 12 delibere: fondi per periferie e riqualificazioni Notizie correlate In Consiglio approvate delibere in materia di urbanistica, cultura e servizi socialiTempo di lettura: 3 minutiAlla ripresa dei lavori del Consiglio comunale, con la presenza di 25 consiglieri, il consigliere Fulvio Fucito ha... Consiglio comunale approva delibere risarcimento danni, variazioni di bilancio e mozioneL’Aula ha dato il via libera all’unanimità alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 per un nuovo finanziamento nell’ambito del progetto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aperti i lavori del Consiglio comunale: un minuto di silenzio per Alex Zanardi; Ordinanza su vendita e consumo di bevande per la visita di Papa Leone XIV a Napoli; Web-TV del Comune di Napoli – Sicurezza e salute sul lavoro, scuole e istituzioni nel Polo di San Giovanni; Nutriti d’Italia, incontro in sala consiliare. Sanatoria multe Napoli, il Comune punta sulla rottamazione-quinquies: chi non pagaNapoli apre alla rottamazione-quinquies per recuperare oltre 1,6 miliardi. Sconti su interessi e sanatoria delle multe vecchie ... quifinanza.it Napoli, De Laurentiis, cittadinanza onoraria congelata: il Consiglio Comunale si divide tra politica, calcio e polemicheTra gli interventi che hanno acceso maggiormente il confronto c’è stato quello del consigliere Luigi Carbone, che ha riportato al centro dell’attenzione alcune dichiarazioni rilasciate in passato da D ... gonfialarete.com Telecolore. . FRANCESCO IANDIORIO - CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI SALERNO - facebook.com facebook