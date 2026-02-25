Consiglio comunale approva delibere risarcimento danni variazioni di bilancio e mozione

L’Aula ha dato il via libera all’unanimità alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 per un nuovo finanziamento nell’ambito del progetto Sai (sistema accoglienza e integrazione) Il consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi ha approvato ieri sera, dopo la fase delle comunicazioni, le due delibere sul riconoscimento di debiti fuori bilancio presentate dall’assessore al ramo Giuseppe Marletta. I due documenti, riguardanti la direzione del corpo di polizia municipale, fanno riferimento al risarcimento danni a seguito di sentenze del Tribunale di Catania sezione civile, per l’ammontare rispettivamente di circa 8.900 euro e 10.500 euro. L’Aula ha dato il via libera all’unanimità alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 per un nuovo finanziamento nell’ambito del progetto Sai (sistema accoglienza e integrazione). La modifica, presentata dall’assessora ai servizi sociali Serena Spoto, permetterà di recepire le risorse assegnate al comune di Catania, corrispondenti a circa 770mila euro per ogni annualità: 2026, 2027, 2028. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

