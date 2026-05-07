Oggi alle 15 si svolge presso lo stabilimento di Conserve la Giornata Diocesana per il Lavoro, un evento dedicato alla celebrazione delle attività produttive della zona. Il Vescovo interverrà durante la cerimonia e si soffermerà sui temi di lavoro e pace, sottolineando l’importanza del ruolo delle aziende nel tessuto sociale locale. La manifestazione coinvolge dipendenti e rappresentanti delle istituzioni, evidenziando il legame tra attività economica e comunità.

La Giornata Diocesana per il Lavoro verrà celebrata oggi alle 15 presso lo stabilimento di Conserve Italia a Pomposa dall’ Arcivescovo Gian Carlo Perego che presiederà l’Eucaristia, incontrando i dirigenti e gli operai e trasmettendo loro il messaggio della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace incentrato sul rapporto tra lavoro e edificazione della pace. Quest’anno la scelta è ricaduta su una realtà significativa del basso ferrarese sia dal punto di vista produttivo che occupazionale. La scelta di celebrare questa giornata a Pomposa vuole riconoscere la vocazione di un territorio fortemente segnato, nella sua storia, dalla sapienza benedettina attenta a coniugare il tema della pace con quello del lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conserve, la messa in fabbrica. Il Vescovo: "Lavoro e pace uniti"

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