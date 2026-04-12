Messa su Rai 1 il vescovo Piazza | La pace del mondo è una responsabilità individuale

Durante una trasmissione su Rai 1, il vescovo ha affermato che la pace nel mondo e le sofferenze di persone e popoli sono responsabilità di ciascuno, a livello personale, ecclesiale e sociale. Ha sottolineato che questi temi richiedono un impegno quotidiano da parte di tutti, senza specificare azioni concrete o motivazioni particolari. La sua dichiarazione si è concentrata sull’importanza di assumersi responsabilità individuali e collettive in tema di pace.

“La pace del mondo e la sofferenza di persone e popoli rimangono nella nostra responsabilità personale, ecclesiale e sociale”. Il vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, durante la messa di domenica 12 aprile nell'abbazia di San Martino al Cimino, trasmessa in diretta su Rai 1 in occasione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Diritti digitali e responsabilità etica: il futuro della libertà individuale in un mondo connessoIn un mondo sempre più interconnesso, dove le decisioni quotidiane vengono influenzate da algoritmi che analizzano i nostri comportamenti in tempo... Pasqua, il Papa celebra la messa a San Pietro: attesa per il messaggio al mondo e i richiami alla paceLa Pasqua torna a essere uno dei momenti più simbolici e osservati della vita della Chiesa cattolica, con lo sguardo del mondo puntato su Piazza San...