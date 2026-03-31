Ygea al via la ricerca del nuovo amministratore unico Travi disponibile al bis

È stato pubblicato l’avviso per la nomina del nuovo amministratore unico di Ygea Srl, società controllata che gestisce tre farmacie comunali e servizi socio-assistenziali nel territorio. La posizione rimane vacante dopo che il precedente amministratore ha manifestato disponibilità a un secondo mandato. La procedura riguarda l’individuazione di un nuovo responsabile per la gestione della società.

Treviglio. È stato pubblicato l’avviso per la nomina del nuovo amministratore unico di Ygea Srl, la società controllata che gestisce le tre farmacie comunali e servizi socio?assistenziali nel territorio. La scadenza è stata fissata alle ore 12 del 14 aprile, tramite pec. L’avvocato Sara Travi, amministratore unico di Ygea, è subentrata, nel gennaio del 2024, ad Antonio Manfredi al tempo nominato direttore sanitario dell’Asst Bergamo Ovest. Prima di lui, il ruolo è stato ricoperto dall’avvocato Maria Flora Renzo. Travi ha quindi portato a termine il suo mandato giunto alla naturale scadenza con l’approvazione del terzo bilancio sociale. Interpellata telefonicamente, ha fatto sapere di essere disponibile per un eventuale “bis”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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