Uil Umbria al Congresso regionale il segretario generale Pierpaolo Bombardieri

Il Congresso regionale di Uil Umbria si apre lunedì 4 maggio alle 9.30, con la partecipazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri. La riunione si svolgerà nella regione e durerà tutto il giorno. L’evento vedrà la presenza dei rappresentanti sindacali locali e sarà l’occasione per discutere delle questioni che riguardano i lavoratori e le attività della confederazione nella zona.