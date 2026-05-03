Uil Umbria al Congresso regionale il segretario generale Pierpaolo Bombardieri
Il Congresso regionale di Uil Umbria si apre lunedì 4 maggio alle 9.30, con la partecipazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri. La riunione si svolgerà nella regione e durerà tutto il giorno. L’evento vedrà la presenza dei rappresentanti sindacali locali e sarà l’occasione per discutere delle questioni che riguardano i lavoratori e le attività della confederazione nella zona.
Prenderà il via domani, lunedì 4 maggio, alle ore 9.30 il Congresso confederale regionale di Uil Umbria.L'appuntamento, in programma presso la Sala conferenze della Figc di Perugia, vedrà la presenza del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. Il percorso congressuale della Uil Umbria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Uil funzione pubblica, Luigi Fabrizio Danile eletto segretario generale al primo congresso provinciale
Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeUnificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: A Perugia il Congresso regionale Uil con Bombardieri; E’ nata Uil Fp Umbria, Mariucci segretario; Uila Umbria. Marcaccioli segretario dell’agroalimentare; Uiltucs Umbria, Cassieri nuovo segretario generale: Vogliamo un'Umbria che non cresca sulla pelle dei lavoratori.
A Perugia il Congresso regionale Uil con BombardieriSi è concluso il percorso congressuale della Uil Umbria, propedeutico al congresso confederale regionale, che si terrà lunedì prossimo, 4 maggio, nella Sala conferenze della Figc di Perugia alla prese ... ansa.it
Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil Umbria a Umbertide: Un lavoro dignitoso per il futuro dell’UmbriaMaria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari: Un momento di ripartenza per ricostruire immondo del lavoro ... perugiatoday.it
Momenti del Congresso Regionale UILA Umbria. #UILA #UILAUmbria #Congresso #Lavoro #Sindacato facebook
Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil Umbria a Umbertide: “Un lavoro dignitoso per il futuro dell’Umbria” cislumbria.it/primo-maggio-c… #PrimoMaggio #PrimoMaggio2026 #Umbria x.com