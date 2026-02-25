Uil funzione pubblica Luigi Fabrizio Danile eletto segretario generale al primo congresso provinciale

Nasce la nuova federazione unificata dopo l’accorpamento tra Uil Fpl e Uil Pa. Definita la squadra territoriale e rilanciato il programma su contrattazione, concorsi e lotta al precariato Si è concluso con l’elezione di Luigi Fabrizio Danile il primo congresso provinciale della Uil funzione pubblica di Agrigento. L’assemblea ha sancito la nascita della nuova federazione territoriale, frutto dell’unificazione tra Uil Fpl e Uil Pa, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori della pubblica amministrazione e dei servizi locali. Danile guiderà nel territorio provinciale la nuova struttura che riunisce funzioni centrali, sanità, Regione Sicilia, funzioni locali, terzo settore, enti e casse previdenziali. Accanto al segretario generale è stata eletta la segreteria territoriale composta da Alfonso Bonaccolta per il comparto regionali, Calogero Speziale per la pubblica amministrazione, Renato Volpe per le funzioni locali e Michele Arcuri per la sanità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeMaurizio Palombi è stato eletto Segretario Generale durante il primo congresso provinciale della UIL FP a Frosinone, tenutosi a Pofi.

Pld, primo congresso provinciale a Benevento: Pasquale Tarricone eletto segretarioIl primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico (PLD) di Benevento si è svolto recentemente, segnando l’inizio ufficiale delle attività della formazione politica nel territorio.

Temi più discussi: UIL FP Siracusa, Alda Altamore eletta segretaria generale: nasce il sindacato unificato della funzione pubblica; Gestione servizi educativi, martedì presidio dei sindacati a Tursi; Regione, ''riparte'' il Comparto Unico atteso da 11mila lavoratori: Chiediamo pari dignità.

Nasce la UIL Funzione Pubblica di Enna: il primo congresso provinciale si tiene al Museo delle ConfraterniteDomani, 23 febbraio, sarà una data storica per il sindacato ennese: nasce ufficialmente la UIL Funzione Pubblica, la nuova federazione provinciale che unisce s ... telenicosia.it

Diego Basile eletto all’unanimità primo segretario generale della Uil Funzione pubblica di ViterboNewTuscia – VITERBO -,Diego Basile eletto all’unanimità primo segretario generale della Uil Funzione pubblica (Fp) di Viterbo, categoria nata dall’unificazione tra Uil Fpl (Federazione poteri locali) ... newtuscia.it

Appuntamento del venerdì con Fabrizio Fierro Pino Milucci da Luigi Marchitiello Jazz and conversation - bistrot mediterraneo of no serata sempre diversa con musica e cucina di alta qualità #italianmusic #musicnews #fblifestylechallenge #aurelioferro - facebook.com facebook