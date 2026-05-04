Allarme Cinipide del Castagno | l' appello della Coldiretti

Un nuovo allarme riguarda le coltivazioni di castagno in alcune zone della Campania, dove si sta diffondendo il Cinipide del Castagno, un insetto proveniente dalla Cina. Questo insetto galligeno sta provocando danni significativi alle piante, mettendo a rischio le produzioni locali. La Coldiretti ha pubblicato un appello per sensibilizzare sulla situazione e chiedere interventi mirati per limitare i danni causati dal parassita.