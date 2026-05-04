Allarme Cinipide del Castagno | l' appello della Coldiretti
Un nuovo allarme riguarda le coltivazioni di castagno in alcune zone della Campania, dove si sta diffondendo il Cinipide del Castagno, un insetto proveniente dalla Cina. Questo insetto galligeno sta provocando danni significativi alle piante, mettendo a rischio le produzioni locali. La Coldiretti ha pubblicato un appello per sensibilizzare sulla situazione e chiedere interventi mirati per limitare i danni causati dal parassita.
A rischio, la coltivazione del castagno in Campania, a causa della diffusione del Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), un insetto galligeno originario della Cina che sta causando danni ingenti alle coltivazioni. La Coldiretti Campania lancia l'allarme e chiede alla Regione di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Allarme Cinipide del Castagno in Irpinia: Coldiretti chiede tavolo tecnico permanenteLa coltivazione del castagno in Campania è a rischio a causa della diffusione del Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), un insetto...
Leggi anche: L’allarme della Coldiretti: “Con la guerra aumenteranno carburante e concimi. Governo Meloni? Ora ci tuteli”