Allarme Cinipide del Castagno in Irpinia | Coldiretti chiede tavolo tecnico permanente

In Irpinia si registra un allarme legato al Cinipide del Castagno, un insetto proveniente dalla Cina che sta causando gravi danni alle piante di castagno. La diffusione dell'insetto, che si nutre delle galle prodotte sulle piante, mette in pericolo le coltivazioni di castagno in tutta la regione. Coldiretti ha richiesto l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per affrontare la situazione.

La coltivazione del castagno in Campania è a rischio a causa della diffusione del Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), un insetto galligeno originario della Cina che sta causando danni ingenti alle coltivazioni. La Coldiretti Campania lancia l'allarme e chiede alla Regione di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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