La crisi umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo continua a peggiorare, con milioni di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa di conflitti armati, epidemie e eventi climatici estremi. La campagna “Torniamo a Sentire” dell’UNHCR ha riavviato le sue attività per sensibilizzare su questa emergenza, che coinvolge anche rifugiati provenienti da altri paesi colpiti da fame, disastri naturali e tensioni politiche.

Da una parte c’è la Repubblica Democratica del Congo, una delle più gravi emergenze umanitarie al mondo, dove decenni di conflitti armati, epidemie ricorrenti e fenomeni climatici estremi hanno costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case. Nel Paese oggi si contano oltre 5,6 milioni di persone sfollate e più di 1,2 milioni hanno cercato rifugio oltre i confini nazionali. 27,7 milioni di persone si trovano in condizioni di grave insicurezza alimentare e 4,5 milioni di bambini sotto i cinque anni soffrono di malnutrizione acuta, una condizione che colpisce anche 3,7 milioni di donne in gravidanza e in allattamento. Dall’altra il Burundi, uno dei Paesi più poveri al mondo, che nonostante tutto accoglie con generosità 113 mila rifugiati in fuga dalle violenze nella RD Congo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Conflitti, fame e shock climatici mettono a rischio la vita di milioni di rifugiati: riparte la campagna “Torniamo a Sentire” dell’UNHCR

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