Nursind | i tagli ai servizi ospedalieri mettono a rischio la vita

Il sindacato dei professionisti sanitari ha segnalato una riduzione dei servizi ospedalieri in alcune zone del Molise, tra cui Isernia e Termoli. La chiusura di alcuni presidi sanitari viene considerata da loro come un fattore che aggrava la qualità dell’assistenza e aumenta i rischi per i pazienti nelle aree interne. La questione riguarda specificamente il taglio di strutture e servizi considerati essenziali.

? Cosa sapere Il Nursind denuncia i tagli ai servizi ospedalieri in Molise tra Isernia e Termoli.. La chiusura di presidi critici aumenta il rischio clinico nelle aree interne molisane.. Il Nursind Campobasso-Isernia lancia un allarme senza precedenti per la salute dei cittadini molisani in occasione della Festa dei Lavoratori, denunciando che i tagli ai servizi ospedalieri mettono in pericolo diretto la vita delle persone. La segreteria territoriale del sindacato ha espresso una ferma vicinanza a infermieri, ostetriche e a tutto il personale sanitario che opera quotidianamente nelle corsie della regione, ma ha anche evidenziato come le recenti decisioni prese dai commissari stiano ridisegnando in modo drastico la rete dell’assistenza sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nursind: i tagli ai servizi ospedalieri mettono a rischio la vita Notizie correlate Marche, elezioni in arrivo: il rischio tagli ai servizi pubbliciIl prossimo mese di maggio, venticinque comuni marchigiani si preparano alle urne per una sfida elettorale che potrebbe tracciare le coordinate dello... Istituti tecnici, i docenti chiedono un incontro al Ministro: “Tagli a diritto ed economia mettono a rischio la formazione civica”Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina “Diritti Umani” (CNDDU), insieme all’associazione Apidge, ha chiesto un incontro urgente al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Infermieri. Nursind pronto allo sciopero contro tagli, demansionamento e mancato rinnovo del contrattoFallito, ieri, al ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione per lo stato di agitazione del personale del comparto sanità indetto dal sindacato. Manifesteremo pubblicamente il dissenso verso ... quotidianosanita.it Confronto e formazione, il NurSind denuncia la crisi della sanità molisanaC’è un momento in cui il confronto si trasforma in presa di coscienza collettiva. È quanto accaduto a Isernia, dove il NurSind ha acceso i riflettori su una realtà sanitaria che non può più essere ign ... infermieristicamente.it