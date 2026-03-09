Pechino Express riparte dall’Asia | fame rivalità e una gara che promette eliminazioni shock

Pechino Express torna in onda con una nuova edizione incentrata sull’Asia, dove i concorrenti affrontano sfide fisiche e mentali legate alla fame e alla competizione tra squadre. La gara prevede eliminazioni improvvise e momenti di tensione tra i partecipanti. La produzione ha annunciato che questa sarà una delle edizioni più impegnative mai trasmesse, con prove che metteranno alla prova resistenza e strategia.

Pechino Express torna con una promessa molto chiara: questa sarà una delle edizioni più dure di sempre. Dal 12 marzo su Sky Uno e NOW, la nuova stagione del reality di viaggio più amato della televisione italiana porta i concorrenti lungo una rotta che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, in un percorso di oltre 5.450 chilometri che si concluderà con la finalissima a Kyoto. Dietro l’atmosfera esotica e spettacolare del programma, però, si nasconde una gara che quest’anno sembra più competitiva che mai. Fame, fatica, clima tropicale, distanze enormi e differenze culturali metteranno alla prova dieci coppie molto diverse tra loro, costrette a viaggiare con uno zaino, un euro al giorno in valuta locale e la capacità di cavarsela in qualsiasi situazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

