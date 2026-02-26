Confidenze popolari - Non dirlo a nessuno | Ilaria Castrì in concerto
Venerdì 27 febbraio, il Mercato delle Idee di Muro Leccese ospiterà un evento dedicato alla musica e alla cultura del Sud Italia. Sul palco si esibirà Ilaria Castrì con il suo progetto “Confidenze Popolari – Non dirlo a nessuno”. La serata offrirà un concerto che ripercorre le tradizioni musicali della regione, creando un momento di condivisione tra il pubblico e l’artista.
MURO LECCESE – Venerdì 27 febbraio sul palco del Mercato delle Idee di Muro Leccese una serata di cultura, musica, teatro con “Confidenze Popolari – Non dirlo a nessuno”, progetto dell’artista salentina Ilaria Castrì in un viaggio originale nella musica popolare del Sud Italia attraverso un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Stasera in tv One Life: la storia vera di Nicholas Winton, che ha salvato 669 bambini dall'Olocausto senza dirlo a nessunoC’è qualcosa di profondamente commovente nelle storie di eroi che non vogliono essere chiamati tali.
Pietro Tatarella e le manette come Ilaria Salis: “Per le mie nessuno si scandalizzò”Milano – Assolto dopo sette anni dall’arresto del 7 maggio 2019, 46 giorni di isolamento, quattro mesi di carcere e due mesi ai domiciliari.