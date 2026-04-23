Madre si butta dal balcone con i tre figli le confidenze al parroco | Si sentiva soffocata Il marito non si è accorto di nulla

Una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli, senza che il marito si accorgesse di nulla. La donna aveva confidato al parroco di sentirsi soffocata e sopraffatta, ripetendo di aver chiesto aiuto più volte senza successo. La famiglia si trovava in una situazione di crisi, e la donna aveva espresso il desiderio di ricevere assistenza medica o psicologica, ma non aveva mai concretamente intrapreso un percorso di supporto.

«Glielo avevo detto più volte: se non ce la fai, se ti senti giù fatti aiutare. Se non vuoi andare dallo psichiatra o dallo psicologo consulta almeno il tuo medico e digli: mi sento giù». A dirlo al Corriere della Sera è don Vincenzo Zoccoli, parroco della Chiesa del Santissimo Salvatore che si trova a poche centinaia di metri da dove è avvenuta la tragedia di Catanzaro. La donna, che si è gettata dal balcone insieme ai suoi figli, di cui due deceduti sul colpo, era molto attiva in parrocchia. Era una catechista, e partecipava con impegno alle attività di volontariato. Don Vincenzo aveva colto in lei «un malessere», soprattutto dopo l’ultima gravidanza.🔗 Leggi su Open.online

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