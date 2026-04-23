Madre si butta dal balcone con i tre figli le confidenze al parroco | Si sentiva soffocata Il marito non si è accorto di nulla

Da open.online 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli, senza che il marito si accorgesse di nulla. La donna aveva confidato al parroco di sentirsi soffocata e sopraffatta, ripetendo di aver chiesto aiuto più volte senza successo. La famiglia si trovava in una situazione di crisi, e la donna aveva espresso il desiderio di ricevere assistenza medica o psicologica, ma non aveva mai concretamente intrapreso un percorso di supporto.

«Glielo avevo detto più volte: se non ce la fai, se ti senti giù fatti aiutare. Se non vuoi andare dallo psichiatra o dallo psicologo consulta almeno il tuo medico e digli: mi sento giù». A dirlo al Corriere della Sera è don Vincenzo Zoccoli, parroco della Chiesa del Santissimo Salvatore che si trova a poche centinaia di metri da dove è avvenuta la tragedia di Catanzaro. La donna, che si è gettata dal balcone insieme ai suoi figli, di cui due deceduti sul colpo, era molto attiva in parrocchia. Era una catechista, e partecipava con impegno alle attività di volontariato. Don Vincenzo aveva colto in lei «un malessere», soprattutto dopo l’ultima gravidanza.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Si butta dal balcone con i tre figli, chi era davvero Anna DemocritoA Catanzaro una donna di 46 anni, Anna Democrito, è morta dopo essersi lanciata dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli.

Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è graveDramma nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal balcone di casa sua al terzo piano tenendo in braccio i suoi tre figli.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è grave; Donna lancia tre figli dal balcone del terzo piano poi si butta: tre morti e una ferita; Dramma a Catanzaro, una donna di getta dal balcone con i suoi figli; tre morti e una bambina in gravi condizioni; Tragedia Catanzaro, Crepet: Dramma di una madre sola, non gesto d'impeto.

madre si butta dalCatanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: morta con due bimbi, la terza è graveUna tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini. La ... adnkronos.com

madre si butta dalCatanzaro, madre si butta dalla finestra con i figli: l'apprensione per i piccoli e le confidenze al parroco. «Si sentiva soffocata da tutto»I parrocchiani della chiesa del Santissimo Salvatore mercoledì sera si sono ritrovati per una veglia di preghiera. E nei passaparola si raccontano piccoli episodi che forse potevano essere letti come ... corriere.it

Trova facilmente notizie e video collegati.