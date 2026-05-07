Il quartiere di San Jacopino a Firenze sta organizzando una serie di eventi e iniziative con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità. Tra mercatini, attività per famiglie e momenti di animazione, l’amministrazione locale intende promuovere la socialità e sostenere il commercio locale in un’area che cerca di valorizzare le proprie peculiarità. Le iniziative sono programmate nel corso dei prossimi mesi.

Firenze, 7 maggio 2026 - San Jacopino punta sulla socialità e sugli eventi di quartiere per rafforzare il tessuto commerciale e la vivibilità della zona. È stata presentata negli spazi del locale “Il Ghiottone” la seconda edizione di “San Jacopino Viva”, il progetto promosso dal Centro Commerciale Naturale San Jacopino insieme a Confesercenti Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, per animare piazza San Jacopino e le strade limitrofe attraverso appuntamenti dedicati a famiglie, residenti e attività commerciali. Alla presentazione sono intervenuti Alessandro Biagiotti, presidente del Centro Commerciale Naturale San Jacopino, Santino Cannamela, presidente di Confesercenti città di Firenze, gli assessori comunali Andrea Giorgio e Jacopo Vicini, insieme ai rappresentanti di The Social Hub.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Jacopino rilancia la sfida della vivibilità: mercatini, famiglie e animazione

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