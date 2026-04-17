Navigare Insieme presentata al Coni la seconda edizione del progetto Fiv e Unicredit

Si è svolta presso il salone d’onore del Coni la conferenza stampa per presentare la seconda edizione di Navigare Insieme: l’Italia senza barriere, il progetto della Federazione Italiana Vela realizzato con il supporto di Unicredit attraverso il Fondo Carta Etica. L’evento ha annunciato ufficialmente l’avvio della nuova fase del programma, volto a favorire l’inclusione e l’accesso alla vela per persone con disabilità.

Si è svolta presso il salone d’onore del Coni la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Navigare Insieme: l’Italia senza barriere, il progetto della Federazione Italiana Vela realizzato con il supporto di Unicredit attraverso il Fondo Carta Etica. L’iniziativa nasce per promuovere la vela come sport inclusivo e accessibile, attraverso un programma di attività su tutto il territorio nazionale. Navigare insieme mette al centro la collaborazione tra circoli velici, istituti scolastici, associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di abbattere le barriere e favorire la partecipazione delle persone con disabilità. Le attività prevedono momenti in mare e a terra, affiancati da formazione, divulgazione e confronto con le comunità locali.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Navigare Insieme, presentata al Coni la seconda edizione del progetto Fiv e Unicredit Notizie correlate Unicredit lancia la seconda edizione di Skills for TransitionIl programma sociale fornisce formazione strategica ai giovani studenti e Neet che si prevede saranno impattati dagli effetti della transizione verde. Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva “Io ti rispetto”Arezzo, 9 aprile 2026 – Presentata presso la “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La Tosca al Carlo Felice fruibile a ciechi e ipovedenti grazie al progetto Navigare insieme. Navigare insieme: l’Italia senza barriere presentata al CONI la seconda edizione del progetto FIV e UniCreditSi è svolta presso il Salone d’Onore del CONI la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Navigare Insieme: l’Italia senza barriere, il progetto della Federazione Italiana Vela r ... liguriasport.com Navigare Insieme: l’Italia senza barriere: al via la seconda edizione della vela inclusiva(Teleborsa) - E' stata presentata oggi al CONI la seconda edizione di Navigare Insieme: l’Italia senza barriere, un progetto della Federazione Italiana Vela, realizzato con il supporto di UniCredit ... finanza.repubblica.it