Confartigianato Un incontro sulle truffe

Un incontro di Confartigianato si è concentrato sulla sicurezza e la prevenzione contro le truffe, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Sono state discusse le modalità con cui le truffe si sono evolute, rendendo più sofisticati i raggiri. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sui rischi e condividere strumenti utili per tutelarsi. L’evento ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà locali e professionisti del settore.

Sicurezza e prevenzione per tutelare le persone più fragili dai rischi di truffe e raggiri sempre più sofisticati. È questo il tema dell’iniziativa promossa da Anap Confartigianato Pistoia nell’ambito della sesta campagna nazionale "Più Sicuri Insieme". L’appuntamento, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, si terrà domattina alle 10 al Salone dei Fondatori di Confartigianato Pistoia, in via Enrico Fermi 49. L’evento rappresenta un importante momento di informazione e confronto diretto con le istituzioni, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per riconoscere e prevenire le più diffuse forme di truffa, dai falsi tecnici porta a porta ai raggiri telefonici, fino alle frodi economiche e digitali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato. Un incontro sulle truffe Notizie correlate Prevenire le truffe agli anziani: il 22 aprile incontro pubblico in Confartigianato con le Forze dell’OrdinePrevenire le truffe, riconoscere i segnali di pericolo e sapere come comportarsi in caso di dubbi o tentativi di raggiro. Tor San Lorenzo, incontro sulle truffe agli anziani: i consigli dei CarabinieriArdea, 30 aprile 2026 – Un incontro informativo e pratico per aiutare gli anziani a riconoscere i tentativi di truffa e a proteggersi dai raggiri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Confartigianato. Un incontro sulle truffe; Revisioni auto: nuovo incontro tra ANARA Confartigianato e Motorizzazione per dare risposte ai centri di controllo; A 'Tipicità a in Blu' Confartigianato porta le 'Nuove strategie per la crescita internazionale delle imprese'. - Confartigianato Ancona; Omicidio a Foggia, Confartigianato chiede un incontro alla Sindaca: Sicurezza priorità per il futuro economico e sociale della città. Confartigianato. Un incontro sulle truffeSicurezza e prevenzione per tutelare le persone più fragili dai rischi di truffe e raggiri sempre più sofisticati. È ... lanazione.it «Magliano di Tenna è nella Zes» Tutti i dettagli nell’incontro con ConfartigianatoAZIENDE - Martedì scorso si è svolto, presso la palestra del polo scolastico, un incontro, evento informativo sulle agevolazioni ed opportunità della Zes - Zona Economica Speciale, in collaborazione l ... cronachefermane.it : ` Confartigianato, in partnership con Camera Showroom Milano, promuove la partecipazione delle imprese artigiane all’iniziativa in programma dal 19 giugno al 17 luglio 2 - facebook.com facebook Fiera dell'oro: 130 le imprese aretine presenti. Confartigianato: "Il distretto risponde ma le incognite restano" x.com