Mad for Science finale a Roma il 28 maggio | 8 scuole in gara per la decima edizione del concorso sulle biotecnologie della Fondazione Diasorin

Da orizzontescuola.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 maggio a Roma si terrà la finale di Mad for Science, il concorso organizzato dalla Fondazione Diasorin che coinvolge otto scuole in tutta Italia. Questa è la decima edizione dell'evento, che mira a promuovere l’interesse tra i giovani per le discipline scientifiche, in particolare le biotecnologie. La competizione si svolgerà presso una sede ancora da comunicare, con gli studenti che presenteranno i loro progetti.

Il prossimo 28 maggio la Capitale ospiterà l’atto conclusivo di Mad for Science, la sfida dedicata alla divulgazione delle discipline scientifiche tra i giovani. Il tema scelto per quest’anno riguarda la salute e le risorse naturali. I ragazzi sono stati chiamati a esplorare come le biotecnologie possano tutelare l’ambiente e il benessere delle persone, applicando il metodo scientifico alla realtà quotidiana. La presidente della Fondazione, Francesca Pasinelli, ha sottolineato come la pratica attiva sia essenziale per appassionarsi alla materia, affermando: “La scienza si ama quando la si fa, non solo se la impari dai libri“. Durante la presentazione dell’evento, Pasinelli ha spiegato che lo scopo principale è edificare una cittadinanza scientifica solida.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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