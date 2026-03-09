Sicurezza stradale concorso per le scuole superiori Un reel per la vita | elaborati entro il 29 maggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Interno hanno avviato il concorso “Un reel per la vita” rivolto agli studenti delle scuole superiori. Gli studenti sono invitati a creare brevi video sulla sicurezza stradale e devono inviare gli elaborati entro il 29 maggio. Il concorso coinvolge anche vari enti e associazioni che collaborano alla promozione di questa iniziativa.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Interno, insieme a diversi enti e associazioni, promuovono il concorso "Un reel per la vita. Diventa anche tu un messaggero della sicurezza stradale", rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito del Progetto ICARO 26.