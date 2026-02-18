Arisa ha dichiarato che l’amore l’ha cambiata profondamente, portandola a compiere azioni che prima avrebbe evitato. La cantante, che torna a Sanremo con il brano “Magica favola”, ha spiegato di sentirsi più sicura e di amarsi di più, grazie a una relazione recente. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston segna un momento importante della sua carriera, dopo anni di successi e partecipazioni. La cantante si presenta più autentica e pronta a condividere questa nuova fase con il pubblico. La sua esibizione è prevista per la serata di domani.

Arisa è in gara al 76esimo Festival di Sanremo con “ Magica favola ”, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, che segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo due vittorie, un secondo posto e una partecipazione come co-conduttrice. La canzone racconta il viaggio emotivo di una donna dall’infanzia all’età adulta, tra le prime scoperte dell’amore, le ferite, la stanchezza e il desiderio di pace. “Magica favola” sarà inclusa in “Foto Mosse”, il suo nuovo album in uscita in primavera a cinque anni dal suo precedente lavoro. Nella serata dei duetti del Festival, Arisa è insieme al Coro del Teatro Regio di Parma per interpretare “Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’amore mi ha trasfigurata, ho fatto cose che non volevo fare. Ero irriconoscibile. Oggi il principe azzurro sono io e mi voglio più bene”: Arisa a Sanremo 2026

Leggi anche: “Uso le app di incontri. Un danese mi piaceva, ma ero ‘sottona’. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”: lo rivela Arisa

Miretti a DAZN: «Con Spalletti mi sono trovato subito bene, contento del ruolo che mi sta dando. Oggi mi ha fatto una richiesta»Miretti ha espresso soddisfazione per il suo inserimento sotto la guida di Spalletti, sottolineando di aver trovato subito un buon feeling con l'allenatore e di essere contento del ruolo assegnatogli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.