Concita De Gregorio ’Un’ultima cosa’ al Puccini

Concita De Gregorio presenta “Un’ultima cosa” al Puccini, portando sul palco cinque donne che hanno segnato il Novecento. Ognuna di loro rivela storie di vita e di lotta, condividendo esperienze che hanno cambiato il corso della storia. La serata si concentra su narrazioni intense, senza possibilità di risposte o contestazioni. L’evento si svolge tra ricordi e testimonianze, lasciando il pubblico a riflettere su queste voci uniche. La scena si anima di emozioni e ricordi vividi.

Cinque donne eccezionali, cinque voci del Novecento che per un’ultima volta prendono la parola, senza diritto di replica. ’Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e funerale’, è lo spettacolo – questa sera (ore 21) al Teatro Puccini di Firenze – di e con Concita De Gregorio che porta in scena un’ orazione funebre potente e intima, scritta con le parole vere di Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Vivian Maier e Lisetta Carmi. Donne spesso rimaste ai margini, nell’ombra o all’ombra di qualcuno, ma capaci di lasciare una traccia incancellabile attraverso la fotografia, la poesia, la pittura, la musica, l’arte.🔗 Leggi su Lanazione.it

Concita De Gregorio al Teatro PucciniConcita De Gregorio ha portato sul palco del Teatro Puccini uno spettacolo dedicato alla forza delle donne, mettendo in scena cinque figure femminili che hanno lasciato un segno forte nel mondo dell’arte e della cultura.

Concita De Gregorio a Palazzo BuonamiciConcita De Gregorio si trova a Prato per presentare il suo nuovo romanzo,

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.