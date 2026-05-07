Concertone in Piazza Dalmazia per i diritti Lgbt

Sabato 16 maggio si terrà un concerto in Piazza Dalmazia per celebrare la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. L’evento si svolge nel pomeriggio e la sera, con l'apertura prevista alle 19:00 dai Daysmash e proseguirà alle 20:30 con un altro gruppo musicale. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere i diritti e la tutela dell’uguaglianza, rispetto e libertà attraverso la musica.

Sabato 16 Maggio in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transofobia???? concertone per i diritti! Uguaglianza, rispetto e libertà a suon di musica in Piazza Dalmazia!!! Alle ore 19:00 aprono il concerto gli Daysmash e alle ore 20:30 si prosegue con la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Collezionare in Dalmazia: piccolo mercato di antiquariato in Piazza DalmaziaDalle 9 alle 19 la piazza accoglie appassionati, esperti e semplici curiosi in un percorso espositivo che celebra il fascino dell'oggetto vissuto. Diritti e linguaggi, un pomeriggio formativo a tutela della comunità LgbtLa formazione è rivolta in particolare a operatori della comunicazione e dell’informazione, inclusi uffici stampa, servizi comunicazione e...