Collezionare in Dalmazia | piccolo mercato di antiquariato in Piazza Dalmazia

Il mercato di antiquariato in Piazza Dalmazia si anima perché appassionati portano pezzi unici e ricordi d’epoca. La manifestazione, tenutasi domenica 3 marzo, attrae collezionisti e curiosi in cerca di oggetti autentici e rari. Bancarelle di vecchi mobili, monete e fotografie d’epoca riempiono la piazza, trasformando lo spazio in un vero e proprio laboratorio di storia e memoria. La giornata si conclude con il desiderio di scoprire nuove storie dietro ogni oggetto.

Dalle 9 alle 19 la piazza accoglie appassionati, esperti e semplici curiosi in un percorso espositivo che celebra il fascino dell'oggetto vissuto. Tra i banchi è possibile scovare piccoli tesori di piccolo antiquariato e modernariato: dai vecchi apparecchi radiofonici a preziosi volumi d’epoca, passando per orologi, porcellane e curiosità cartacee che sembrano sfidare il tempo. L'evento dedica ampio spazio all'artigianato creativo, dove il saper fare manuale si esprime in forme nuove e originali. Grande attenzione è rivolta anche al mondo del vintage, con una selezione di accessori e complementi che attirano un pubblico sempre più giovane, alla ricerca di uno stile autentico e sostenibile lontano dalla produzione di massa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it La sala ex Poste a Carpi apre con la mostra su Istria, Fiume e Dalmazia a cura dell’Associazione nazionale Venezia Giulia DalmaziaLa sala ex Poste di Carpi riapre al pubblico con una mostra dedicata a Istria, Fiume e Dalmazia. "Collezionare a Firenze": mostra mensile di collezionismo, piccolo antiquariato e molto altroA Firenze, si tiene una mostra dedicata al collezionismo, con focus su piccoli oggetti d’antiquariato e curiosità.