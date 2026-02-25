Diritti e linguaggi un pomeriggio formativo a tutela della comunità Lgbt

La formazione è rivolta in particolare a operatori della comunicazione e dell’informazione, inclusi uffici stampa, servizi comunicazione e professionisti e professioniste attive sul territorio. L’incontro sarà condotto da Elisa Coco di Comunicattive, agenzia specializzata nella comunicazione di genere, e offrirà una formazione interattiva dedicata al linguaggio su sesso, identità di genere e orientamento sessuale, per acquisire strumenti concreti e buone pratiche di comunicazione non discriminatoria. L'evento si tiene dalle ore 15 alle 19 in via Caterina Sforza 45. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all'indirizzo [email protected]. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Tutto pronto per la fiera della Madonna del Fuoco: in centro storico centinaia di bancarelle con il meglio della gastronomia A Forlimpopoli una domenica di eventi tra tradizione, solidarietà e festa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

