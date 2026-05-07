Con la tecnologia si possono tagliare le spese del 30%

Un rapporto recente evidenzia che l’uso della tecnologia può ridurre le spese del 30% in vari settori. Nel frattempo, il patrimonio immobiliare pubblico in Italia presenta criticità dal punto di vista energetico, considerando che molte strutture risultano inefficienti. La questione riguarda principalmente gli edifici di proprietà dello Stato, che richiedono interventi per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi di gestione.

Il patrimonio immobiliare pubblico italiano è un gigante dai piedi d’argilla dal punto di vista energetico. Strutture sanitarie e complessi scolastici rappresentano oggi i nodi più critici della rete urbana: edifici spesso datati, costruiti in epoche di scarsa attenzione all’isolamento termico e dotati di impianti di riscaldamento e raffrescamento ormai obsoleti. Per queste strutture, la transizione non è solo una scelta ecologica, ma una necessità di bilancio. Un ospedale efficiente può ridurre i propri costi operativi fino al 30%, liberando risorse preziose per i servizi ai cittadini. La sfida, tuttavia, non si vince solo con la sostituzione delle caldaie.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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