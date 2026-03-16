Un milanese su quattro è stato costretto a tagliare le spese per curarsi

Un milanese su quattro, affetto da patologie croniche, ha dovuto ridurre le spese per le cure, rinunciando a vacanze, cene fuori o altre uscite importanti. La situazione riguarda persone che, per sostenere i costi sanitari, hanno scelto di sacrificare anche momenti di svago e relax. I dati sono stati diffusi da un’indagine locale che evidenzia il peso delle spese sanitarie sulla vita quotidiana.

È quanto emerge dall’ultima indagine realizzata da Nomisma per l’osservatorio sanità di Unisalute. Ecco cosa dicono i dati Un milanese su quattro affetto da patologie croniche ha rinunciato a vacanze, cene fuori o altre spese importanti per poter pagare le spese mediche. È quanto emerge dall’ultima indagine realizzata da Nomisma per l’osservatorio sanità di Unisalute. Questa necessità di tagliare le spese nasce dal fatto che molto spesso - 41% dei casi - la cura e il monitoraggio di malattie croniche richiedono di effettuare regolarmente delle visite specialistiche. Infatti, oltre due rispondenti su cinque (41%) dichiarano di averne fatte numerose – anche più di quattro – negli ultimi 12 mesi, perché previste nel percorso di cura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Energia più cara, due famiglie su tre pronte a tagliare le spese se salgono le bolletteRoma, 5 marzo 2026 – Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente rischiano di trasformarsi rapidamente in un problema domestico: bollette più alte e... Due famiglie italiane su tre pronte a tagliare altre spese se aumentano le bollette per le tensioni in Medio OrienteLe tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi di petrolio e gas rischiano di avere effetti immediati sui bilanci... Contenuti utili per approfondire Un milanese su quattro è stato... Temi più discussi: Milano. Quattro artisti davanti al Crocifisso - Comunione e Liberazione; Mobilità sanitaria in Italia: a Milano 1 paziente su 5, in Lombardia oltre il 20% di ricoveri da altre regioni; Lavoro, il soffitto di cristallo a Milano: il 44% degli occupati è donna ma il potere resta maschile; 'Unbarrier', il progetto per eliminare le barriere architettoniche a Milano. Un milanese su quattro è stato costretto a tagliare le spese per curarsiÈ quanto emerge dall’ultima indagine realizzata da Nomisma per l’osservatorio sanità di Unisalute. Ecco cosa dicono i dati ... milanotoday.it Un milanese su 4 taglia le spese per curare le malattie croniche. E in tanti riducono esami e visiteSecondo uno studio realizzato da Momisma, il 25% di chi è affetto da tali patologie si trova costretto a fare rinunce per sostenere i crescenti costi. Anche gli elevati tempi d’attesa disincentivano g ... ilgiorno.it Scopri la magia milanese del nuovo show di Bottega Veneta! - facebook.com facebook