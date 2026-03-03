Il prezzo di petrolio e gas naturale aumenta drasticamente a causa della crisi nello Stretto di Hormuz. Le borse registrano perdite complessive di 314 miliardi di euro, mentre i mercati energetici sono colpiti direttamente dall’instabilità nella regione. La situazione si ripercuote sulle spese di famiglie e imprese, con i prezzi delle materie prime che continuano a salire.

Roma, 2 marzo 2026 – L’onda lunga della guerra in Iran di Usa e Israele arriva prima sui terminali energetici e poi nelle tasche di famiglie e imprese. Gli attacchi agli impianti del Qatar, il più grande hub mondiale del gas naturale liquefatto, i timori per Ras Tanura in Arabia Saudita, il colpo a un terminale di Abu Dhabi e le azioni nello Stretto di Hormuz, dove i Pasdaran sostengono di aver colpito anche una petroliera, hanno trasformato la crisi militare in uno choc economico immediato. Iran, Trump: "Ecco gli obiettivi della nostra azione" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il dato geopolitico è chiaro: non siamo davanti solo a un episodio bellico regionale, ma a una minaccia diretta a una delle arterie centrali dell’energia globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardi

Borse in calo per l'attacco Usa all'Iran, prezzo di petrolio e gas alle stelle con l'oro ed effetti sui mutuiDopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato.

Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo...

Approfondimenti e contenuti su Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi.

Temi più discussi: L’Iran chiude lo Stretto di Hormuz, rischio petrolio e gas alle stelle; Gas alle stelle e timori per bollette, Confcommercio Veneto: Rischio nuovo stop per l’economia; Petrolio e gas in rialzo mentre il conflitto con l'Iran sconvolge i flussi mediorientali; Eni rilancia su estrazione di petrolio e gas e sfiora i 5 miliardi di utile.

Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardiIl caos nello stretto pesa sui mercati europei. L’Italia è uno dei Paesi più esposti. L’aumento di produzione di greggio deciso dall’Opec+ non rassicura gli investitori ... quotidiano.net

Petrolio e gas alle stelle. Confcommercio Veneto: «Nuovo stop ai consumi, rischio lunga crisi»Il blocco dello stretto di Hormuz deciso dalll'Iran dopo l'aggressione ha immediato impatto globale. L'associazione: «Esito scontato, ma saranno colpite benzina e materie prime» ... veneziatoday.it

Con il petrolio a 100 dollari difficile immaginare un intervento deciso sui tassi. Non sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti impongono costi macroeconomici al resto del mondo - facebook.com facebook

Quando gli dici come stanno le cose, i Ministri si offendono. Meloni invece non si è vista. È andata a fare il suo monologo al Tg5 senza contraddittorio, dicendo banalità miste a sciocchezze su Iran e referendum mentre aumentano petrolio, gas e a rimetterci so x.com