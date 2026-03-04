I prezzi del petrolio e del gas naturale sono aumentati drasticamente, con il gas che registra un incremento del 20 per cento. Le borse europee sono crollate in risposta a questa escalation, mentre la Cina, grande importatrice di greggio iraniano, sta vivendo momenti di grande difficoltà. La crisi nel Golfo ha avuto ripercussioni significative, colpendo in modo particolare il mercato cinese.

Si intensifica lo scontro in Medio Oriente dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti all’Iran. I prezzi del petrolio e del gas sono aumentati ancora, ieri, con la navigazione nello Stretto di Hormuz ancora bloccata e i missili iraniani che colpiscono infrastrutture energetiche nei Paesi del Golfo Persico. Il petrolio Brent ieri ha raggiunto un massimo di 85 dollari al barile mentre il Wti ha sfiorato i 78 dollari al barile. La notizia che ha fatto di nuovo alzare i prezzi è arrivata ieri a metà mattina, quando l’Iraq ha annunciato di aver tagliato la produzione del gigantesco giacimento petrolifero di Rumaila e quella del sito West Qurna 2, per un calo di 1,16 milioni di barili al giorno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Petrolio e metano alle stelle, Borse europee in picchiata. Ma a tremare di più è la Cina

