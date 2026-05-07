Comunicato Stampa | Palazzo Ferro Fini ha ospitato il convegno ' Negoziare e mediare con la PA'

I lavori sono stati aperti dall'intervento del consigliere regionale Alessio Morosin, il quale, innanzitutto, ha portato i saluti del Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), per poi sottolineare che “il convegno odierno vuole approfondire tutti gli aspetti legati alle procedure di mediazione, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 1 del 2026, che definisce in modo più preciso cosa si intenda per colpa grave da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei funzionari della Pubblica Amministrazione, chiamati a prendere decisioni nell'ambito di controversie che riguardano gli enti che rappresentano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Palazzo Ferro Fini ha ospitato il convegno 'Negoziare e mediare con la P.A.'

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