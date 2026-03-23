Comunicato Stampa | Giornate FAI a palazzo Ferro Fini oltre 1.300 visitatori
“Le oltre 1.300 persone che hanno visitato Palazzo Ferro Fini nelle Giornate FAI sono il segno concreto di quanto ci sia voglia di conoscere da vicino i luoghi delle istituzioni. È stata una giornata semplice ma molto significativa, fatta di curiosità, partecipazione e attenzione.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Un grazie sincero ai volontari e alla gente del FAI, che con passione rendono possibili iniziative come questa, al personale di palazzo Ferro Fini che ha lavorato per accogliere i visitatori, e al Segretario Generale Roberto Valente per il coordinamento dell'iniziativa – aggiunge Zaia - Palazzo Ferro Fini è uno dei luoghi più rappresentativi di Venezia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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