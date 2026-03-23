“Le oltre 1.300 persone che hanno visitato Palazzo Ferro Fini nelle Giornate FAI sono il segno concreto di quanto ci sia voglia di conoscere da vicino i luoghi delle istituzioni. È stata una giornata semplice ma molto significativa, fatta di curiosità, partecipazione e attenzione.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Un grazie sincero ai volontari e alla gente del FAI, che con passione rendono possibili iniziative come questa, al personale di palazzo Ferro Fini che ha lavorato per accogliere i visitatori, e al Segretario Generale Roberto Valente per il coordinamento dell'iniziativa – aggiunge Zaia - Palazzo Ferro Fini è uno dei luoghi più rappresentativi di Venezia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giornate FAI a palazzo Ferro Fini, oltre 1.300 visitatori

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