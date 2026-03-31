Oggi, a palazzo Ferro Fini, durante la pausa dei lavori consiliari, i Capigruppo di maggioranza e di minoranza hanno incontrato una delegazione della Cgil Veneto. L'incontro si è svolto nel rispetto delle procedure istituzionali, senza comunicare dettagli sui temi trattati. La seduta si è conclusa senza ulteriori sviluppi comunicativi.

Oggi, a palazzo Ferro Fini, durante la pausa dei lavori consiliari, i Capigruppo di maggioranza e di minoranza, Riccardo Barbisan (Lega- LV), Matteo Pressi (Stefani Presidente), Claudio Borgia (Fratelli d'Italia), Jacopo Maltauro (Forza Italia), Eric Pasqualon (UDC), Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), ), Sonia Brescacin (Gruppo Misto), Giovanni Manildo (Pd), Flavio Baldan (M5S), Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione), Rossella Cendron (Le Civiche Venete), Riccardo Szumski (Resistere Veneto), Carlo Cunegato (Alleanza Verdi e Sinistra) hanno ricevuto una delegazione della Cgil del Veneto, capeggiata dalla Segretaria generale, Tiziana Basso, per un momento di ascolto e di confronto sul Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR e sul bilancio regionale di previsione 2026- 2028. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: A palazzo Ferro Fini, Capigruppo di maggioranza e di minoranza ricevono delegazione Cgil Veneto

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